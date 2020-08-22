Главное о коронавирусе в России и мире на 22 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.45 утра 22 августа, за последние сутки в России выявлено 4 921 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 147 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (687), Санкт-Петербурге (183), Московской области (161), Ростовской области (129) и Ставропольском крае (128).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек.

— Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что дочернее предприятие банка занимается производством вакцины от коронавируса. Греф заявил, что Сбербанк финансирует создание вакцины и компанию ООО «Иммунотехнололгии», которая занимается разработкой лекарства.

— Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что российскую вакцину от коронавируса могут начать производить на экспорт к весне 2021 года. Мантуров отметил, что производство на экспорт начнется после того, как будут удовлетворены внутренние потребности страны.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.45 22 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 23 125 472.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 796 727 человек. Далее идут Бразилия (3 536 488), Индия (2 979 562), Россия (951 897) и ЮАР (603 338).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (179 200), Бразилия (113 454), Мексика (59 610), Индия (55 950) и Великобритания (41 405).

— Количество зараженных коронавирусом в мире за весь период пандемии превысило 23 миллиона человек.

— Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество сможет победить коронавирус за 2 года.