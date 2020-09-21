Главное о коронавирусе в России и мире на 21 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (915), Санкт-Петербурге (209), Московской области (193), Ростовской области (177) и Нижегородской области (162).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.

— Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 21 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 21 243 339.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 004 768 человек. Далее идут Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (204 118), Бразилия (136 895), Индия (87 909) и Мексика (73 493).

— Глава минздрава Чехии Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.

— Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России.

— Индия разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии.