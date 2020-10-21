Главное о коронавирусе в России и мире на 21 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 389), Санкт-Петербурге (684), Московской области (466), Нижегородской области (332) и Ростовской области (305).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

— В России зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки — установлено 317 летальных исходов.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 21 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 41 071 550.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 520 822 человека. Далее идут Индия (7 651 107) и Бразилия (5 274 817).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 226 169. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (154 888) и Индия (115 950).

— В Аргентине количество случаев коронавируса за весь период пандемии превысило 1 миллион.

— В Словении в связи с пандемией введен комендантский час. С 21 октября в стране запрещено передвигаться по улице с 21.00 до 6.00. Исключения коснутся только поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.