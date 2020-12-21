Главное о коронавирусе в России и мире на 21 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 705 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 797), Санкт-Петербурге (3 752), Московской области (1 523), Нижегородской области (501) и Свердловской области (396).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровело 2 295 362 человека.

— Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что клинические испытания вакцины среди людей старшего возраста подходят к концу.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 21 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 77 190 949.

Первое место по числу зараженных занимают США — 18 267 579 человек. Далее идут Индия (10 056 248) и Бразилия (7 238 600).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 324 869. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (186 773) и Индия (145 843).

— Более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Британией после выявления там нового, более заразного штамма коронавируса.

— В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

— Власти Саудовской Аравии решили закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы в связи с распространением нового штамма коронавируса

— Президента Чили оштрафовали на 3,5 тысячи долларов за отсутствие маски на пляже. Об этом соoбщилo министeрствo здрaвоoхранeния рeгиона Вaльпараисо. Отмeчается, чтo глaва гoсударствa сaм зaявил o нaрушении.