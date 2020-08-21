Главное о коронавирусе в России и мире на 21 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 21 августа, за последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 817 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (690), Санкт-Петербурге (181), Московской области (151), Ставропольском крае (132) и Ростовской области (128).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровело 761 330 человек.

— В «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом остаются 12 регионов России, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Речь идет об Орловской, Мурманской, Самарской, Сахалинской, Курганской, Кемеровской и Кировской областях, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Крыму и Алтайском крае.

— С 20 августа международные рейсы открылись из еще трех городов России. Ранее вылететь за рубеж можно было из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, теперь к этим городам добавились Казань, Калининград и Новосибирск.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 21 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 22 869 646.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 746 534 человека. Далее идут Бразилия (3 505 097), Индия (2 910 032), Россия (946 976) и ЮАР (599 940).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (177 426), Бразилия (112 423), Мексика (59 106), Индия (55 002) и Великобритания (41 403).

— В Европе вновь увеличиваются темпы распространения коронавируса. В Германии, Италии, Испании и Франции зафиксировали максимальные показатели суточного прироста заболевших. По данным Worldometers, за прошлые сутки во Франции зарегистрировали 4 771 случай, а в Испании — 3 349 случаев.

— Мексика получит до 2 тысяч доз российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.