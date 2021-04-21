Главное о коронавирусе в России и мире на 21 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 21 апреля, за последние сутки в России выявлен 8 271 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 988), Санкт-Петербурге (693), Московской области (586), Ростовской области (234) и Нижегородской области (192).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 727 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 706 летальных исходов, выздоровели 4 352 873 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 21 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 143 597 722.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 536 470 человек. Далее идут Индия (15 616 130) и Бразилия (14 050 885).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 582 456. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (378 530) и Мексика (213 048).

— Режим ЧС может быть введен в японской префектуре Осака. Населению рекомендуют без важной причины не покидать дом. Рестораны и бары просят закрываться раньше, а работодателей призывают переводить сотрудников на дистанционку.

— Власти Таиланда могут вновь отложить открытие Пхукета для иностранных туристов, запланированное на 1 июля, из-за третьей волны. Правительство страны закрыло как минимум до конца апреля все бары, рестораны, клубы и другие развлекательные заведения.

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