Главное о коронавирусе в России и мире на 20 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,6процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 999), Санкт-Петербурге (695), Московской области (426), Нижегородской области (366) и Ростовской области (353).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.

— Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса.

— Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель, как это было весной.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 20 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 40 660 963.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 456 653 человек. Далее идут Индия (7 597 063) и Бразилия (5 251 127).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 225 222. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (154 226) и Индия (115 236).

— Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, вновь призвал жителей страны носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.

— Большая часть перенесших заражение COVID-19 испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев, у них нарушаются когнитивные функции, свидетельствуют данные исследования Оксфордского университета.