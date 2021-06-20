Главное о коронавирусе в России и мире на 20 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 17,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 629 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8 305), Московской области (1 638), Санкт-Петербурге (1 019), Нижегородской области (249) и Республике Бурятия (235).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 человека.

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что медики столицы начали регистрировать случаи повторных заражений коронавирусом у переболевших граждан и у тех, кто сделал прививку от инфекции.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 20 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 178 965 216.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 401 712 человек. Далее идут Индия (29 881 965) и Бразилия (17 883 750).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 617 083. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (500 868) и Индия (386 740).

— Власти США и Канады договорились о продлении режима закрытых границ между странами из-за пандемии еще на один месяц.