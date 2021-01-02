Главное о коронавирусе в России и мире на 2 января: статистика и факты

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 897 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 452), Санкт-Петербурге (3 742), Московской области (1 564), Нижегородской области (499) и Свердловской области (409).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 50 тысяч жителей столицы вакцинировались от коронавируса. Всего на вакцинацию записались 100 тысяч человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 2 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 84 394 374.

Первое место по числу зараженных занимают США — 20 617 346 человек. Далее идут Индия (10 305 788) и Бразилия (7 700 578).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 356 445. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (195 441) и Индия (149 218).

— Во Франции ужесточены ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В 15 департаментах страны, наиболее затронутых инфекцией, расширили комендантский час. Он действует с 18.00 по местному времени.