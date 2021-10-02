Главное о коронавирусе в России и мире на 2 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 25 219 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 886 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 852 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494), Московской области (1483), Самарской области (614) и Воронежской области (589).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 560 767 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 028 летальных исходов, выздоровели 6 710 574 человека.

- Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус может стать причиной онкологии.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 2 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 235 126 295.

Первое место по числу зараженных занимают США — 44 443 405 человек. Далее идут Индия (33 791 061) и Бразилия (21 445 651).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 718 984. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (597 292) и Индия (448 605).

— В Швейцарии установили награду в 50 франков за каждого нового вакцинированного.

— Индия с 4 октября введет обязательный карантин для прибывающих граждан Великобритании.