Главное о коронавирусе в России и мире на 2 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 054 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (302), Московской области (244), Ростовской области (209) и Нижегородской области (191).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.

— Компаниям, работающим в Москве, рекомендовано по возможности перевести на удаленный режим работы до 50 процентов сотрудников.

— Власти Ульяновской области рекомендовали работодателям перевести на удаленную работу не менее 30 процентов рабочих.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 2 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 34 495 681.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 494 671 человек. Далее идут Индия (6 397 896) и Бразилия (4 849 229).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (212 660), Бразилия (144 767), Индия (99 833) и Мексика (78 087).

— У президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружен коронавирус. Трамп вынужден уйти на режим самоизоляции в разгар предвыборной кампании.