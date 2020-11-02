Главное о коронавирусе в России и мире на 2 ноября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 360 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923), Московской области (556), Нижегородской области (389) и Архангельской области (378).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.
— Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил довести до регионов 5 млрд рублей на лекарства больным с коронавирусом.
— В Красноярском крае запретили проводить торжества в кафе и пользоваться Wi-Fi в ТРЦ.
Главное в мире
По данным Worldometers, на день 2 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 46 856 468.
Первое место по числу зараженных занимают США — 9 474 845 человек. Далее идут Индия (8 229 322) и Бразилия (5 545 705).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 236 473. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (160 104) и Индия (122 642).