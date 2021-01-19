Главное о коронавирусе в России и мире на 19 января: статистика и факты

За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 262 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 281), Москве (3 115), Московской области (1 072), Нижегородской области (471) и Ростовской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровело 3 002 026 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 19 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 96 051 223.

Первое место по числу зараженных занимают США — 24 626 441 человек. Далее идут Индия (10 582 647) и Бразилия (8 512 238).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 408 623. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (210 328) и Индия (152 593).

— Во Франции почти 6 тысяч человек оштрафовали в первый день действия расширенного комендантского часа за его несоблюдение.

— Жителям Словакии разрешили выходить из дома только с отрицательным тестом на COVID-19.