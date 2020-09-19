Главное о коронавирусе в России и мире на 19 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 225 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (825), Санкт-Петербурге (212), Ростовской области (180), Московской области (175) и Нижегородской области (164).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровело 906 462 человека.

— В Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус может стать сезонным заболеванием. В ведомстве отметили, что снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения инфекции может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку.

— В Челябинской области из-за коронавируса скончался мэр города Пласт Александр Неклюдов.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 19 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 30 702 361.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 925 941 человек. Далее идут Индия (5 308 014) и Бразилия (4 497 434).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (203 171), Бразилия (135 857), Индия (85 625) и Мексика (72 803).

— Власти Австрии ужесточили меры безопасности в целях борьбы с распространением коронавируса. С 21 сентября в стране будет запрещено проводить в закрытых помещениях свадьбы и другие праздники, в которых принимает участие более 10 человек. Исключение сделано только для похорон.