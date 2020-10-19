Главное о коронавирусе в России и мире на 19 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 982 случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 376), Санкт-Петербурге (686), Московской области (466), Нижегородской области (292) и Ростовской области (289).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

— Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение комендантского часа и других крайних мер из-за коронавируса в Москве.

— Повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее, заявил академик Российской академии наук Михаил Пальцев.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 19 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 40 307 015.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 388 012 человек. Далее идут Индия (7 550 273) и Бразилия (5 235 344).

— Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики коронавируса стандартные глюкометры.

— В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир» для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.