Главное о коронавирусе в России и мире на 19 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 585 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 109 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 459), Санкт-Петербурге (3 754), Московской области (1 514), Нижегородской области (502) и Свердловской области (405).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 347 летальных исходов, выздоровело 2 254 742 человека.

— С 21 декабря в Москве откроют запись на вакцинацию от коронавируса для работников сфер промышленности, транспорта и СМИ.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 19 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 76 069 711.

Первое место по числу зараженных занимают США — 17 888 353 человек. Далее идут Индия (10 004 825) и Бразилия (7 163 912).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 320 845. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (185 687) и Индия (145 171).

— В Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Дании и Японии зафиксировали рекорды суточного прироста зараженных коронавирусом.