Главное о коронавирусе в России и мире на 18 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 339 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (805), Санкт-Петербурге (206), Ростовской области (172), Московской области (165) и Нижегородской области (161).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 091 186 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровело 901 207 человек.

— Роспотребнадзор не нашел РНК коронавируса в 1 677 исследованных образцах продуктов питания.

— Губернатор Челябинской области учредил премию за борьбу с коронавирусом.

— В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 18 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 30 364 115.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 874 596 человек. Далее идут Индия (5 214 677) и Бразилия (4 457 443).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (202 213), Бразилия (135 031), Индия (84 404) и Мексика (72 179).