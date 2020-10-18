Главное о коронавирусе в России и мире на 18 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 377 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 610), Санкт-Петербурге (674), Московской области (460), Нижегородской области (289) и Ростовской области (288).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.

— В Тульской области до конца 2020 года продлен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 20 человек. Под запрет не попадают кинотеатры, музеи и цирки.

— Глава Хакасии Валентин Коновалов заразился коронавирусом.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 18 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 39 979 677.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 343 140 человек. Далее идут Индия (7 494 551) и Бразилия (5 224 362).

— В Бельгии с 19 октября закрываются все кафе и рестораны. Вводится комендантский час, который будет действовать с полуночи до 5.00.

— В Италии зафиксировали рекорд по количеству случаев коронавируса за сутки с момента начала пандемии — инфекцию обнаружили у 10 925 человек.