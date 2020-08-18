Главное о коронавирусе в России и мире на 18 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 18 августа, за последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 29 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 527 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (693), Санкт-Петербурге (157), Свердловской области (149), Московской области (145), Ставропольском крае и Ростовской области (в обоих регионах — по 128).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.

— В Министерстве просвещения РФ сообщили, что учителей не будут централизованно заставлять надевать защитные маски. Решение об использовании средств защиты будут принимать местные власти.

— В Минздраве РФ заявили, что российские медики получат вакцину от коронавируса во время третьего этапа испытаний препарата, созданного в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и вирусологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 18 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 22 062 533.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 612 027 человек. Далее идут Бразилия (3 363 235), Индия (2 706 450), Россия (932 493) и ЮАР (589 886).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (173 716), Бразилия (108 654), Мексика (57 023), Индия (51 955) и Великобритания (41 369).

— Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов первым в стране испытать российскую вакцину от коронавируса.

— Ученые из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета сообщили, что хлопковая ткань лучше всего защищает от коронавируса. Согласно данным исследования, инфекция не живет на данной материи дольше суток.