Главное о коронавирусе в России и мире на 17 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 762 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 754 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (730), Санкт-Петербурге (211), Московской области (177), Ростовской области (171) и Нижегородской области (166).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 085 281 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 061 летальных исходов, выздоровело 895 868 человек.

— На следующей неделе Москву посетит директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Это связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом в России.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 17 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 30 043 494.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 828 301 человек. Далее идут Индия (5 118 253) и Бразилия (4 421 686).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (201 348), Бразилия (134 174), Индия (83 320) и Мексика (71 978).

— Количество случаев заражения коронавирусом в мире за все время пандемии достигло 30 миллионов.

— Потери Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса составили 9 миллионов долларов, сообщил мэр города Билл де Блазио.