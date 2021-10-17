Главное о коронавирусе в России и мире на 17 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 997 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6740), Санкт-Петербурге (3323), Московской области (2759), Самарской области (896) и Нижегородской области (711).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.

— В России зафиксирован очередной суточный максимум по количеству случаев коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 17 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 241 209 558.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 774 175 человек. Далее идут Индия (34 067 719) и Бразилия (21 638 726).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 744 385. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (603 199) и Индия (452 156).

— В Италии начали действовать обязательные электронные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места.