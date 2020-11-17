Главное о коронавирусе в России и мире на 17 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 882), Санкт-Петербурге (2 130), Московской области (839), Нижегородской области (407) и Архангельской области (351).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19, что позволит затормозить рост заболеваемости и не принимать более жестких мер.

— Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не будут соблюдать установленные ограничения.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 17 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 55 366 959.

Первое место по числу зараженных занимают США — 11 538 280 человек. Далее идут Индия (8 874 290) и Бразилия (5 876 740).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 252 652. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (166 067) и Индия (130 559).

— Власти Филадельфии, шестого крупнейшего города в США, с пятницы запрещают жителям собираться вместе в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, заявил глава комитета по здравоохранению Томас Фарли.

— Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech работает над еще одной вакциной против коронавируса, доступной в назальной форме и не требующей использования шприцев и игл.