Главное о коронавирусе в России и мире на 16 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 092 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 311 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 674), Санкт-Петербурге (3 253), Московской области (1 406), Нижегородской области (485) и Свердловской области (397).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении категорий граждан для записи на вакцинацию от коронавируса. С 19 января вакцинироваться смогут индивидуальные предприниматели, а также их работники и самозанятые.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 16 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 94 379 546.

Первое место по числу зараженных занимают США — 24 102 429 человек. Далее идут Индия (10 543 659) и Бразилия (8 394 253).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 401 856. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (208 291) и Индия (152 130).

— В крупнейшем бразильском штате Амазонас введен комендантский час, который действует с 19.00 до 6.00. Ограничение введено с целью замедлить распространение коронавируса, поскольку число случаев заболевания растет, а в больницах не хватает кроватей и кислородного оборудования.