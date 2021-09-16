Главное о коронавирусе в России и мире на 16 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 594 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653), Московской области (768), Свердловской области (508) и Воронежской области (481)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не намерены вводить новый локдаун и новые ограничения из-за прогнозов о четвертой волне коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 16 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 227 333 780.

Первое место по числу зараженных занимают США — 42 479 780 человек. Далее идут Индия (33 347 325) и Бразилия (21 034 610).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 685 023. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (588 640) и Индия (443 960).

— Министр по вакцинации Великобритании сообщил, что детям в возрасте от 12 до 15 лет начнут делать прививки от коронавируса со следующей недели.