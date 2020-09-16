Главное о коронавирусе в России и мире на 16 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 809 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (730), Санкт-Петербурге (207), Московской области (173), Ростовской области (167) и Нижегородской области (165).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.

— Оперативный штаб Москвы объяснил рост числа новых случаев заболевания коронавирусом несколькими факторами: ростом числа людей в общественном транспорте после 1 сентября, возобновлением внутреннего туризма и ростом посещаемости общественных мест.

— В Роспотребнадзоре опровергли обнаружение коронавируса в воде и пище. Как заявили в ведомстве, ни одно исследование не показало наличия вируса в пробах пищевых продуктов и воды.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 16 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 29 734 148.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 788 147 человек. Далее идут Индия (5 020 359) и Бразилия (4 384 299).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (200 197), Бразилия (133 207), Индия (82 091) и Мексика (71 678).

— Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты близки к созданию вакцины от коронавируса. По его словам, вакцина может появиться через три-четыре недели.