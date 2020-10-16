Главное о коронавирусе в России и мире на 16 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является новым рекордом для страны по числу зараженных за все время пандемии. Из них 26,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 049), Санкт-Петербурге (647), Московской области (448), Ростовской области (285) и Нижегородской области (285).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

— Впервые за весь период пандемии в России выявили более 15 тысяч случаев коронавируса за сутки.

— Власти Москвы ввели обязательную регистрацию по номеру телефона для всех посетителей ночных развлекательных заведений. В случае нарушения клубы и рестораны могут понести штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 16 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 39 202 019.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 216 315 человек. Далее идут Индия (7 370 468) и Бразилия (5 170 996).

— С 17 октября в Париже и других городах Франции с высоким уровнем распространения коронавируса вводится комендантский час, который будет действовать с 21.00 до 6.00. За нарушение будут штрафовать на 135 евро, в случае повторения нарушения будет выписан штраф в 1,5 тысячи евро.

— Правительство Германии ужесточит меры по борьбе с коронавирусом. В регионах с плохой эпидемиологической обстановкой ограничат число участников мероприятий и введут комендантский час.