Главное о коронавирусе в России и мире на 16 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 864 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 360), Санкт-Петербурге (2 039), Московской области (810), Нижегородской области (403) и Республике Карелия (353).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.

— В связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии на две недели закрывают торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также предприятия общественного питания.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 16 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 54 855 357.

Первое место по числу зараженных занимают США — 11 367 214 человек. Далее идут Индия (8 845 617) и Бразилия (5 863).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 251 901. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (165 811) и Индия (130 109).

— Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19.

— Власти Сербии ужесточают меры борьбы с коронавирусом, но пока не планируют вводить комендантский час.

— В Австрии вводят повторный локдаун. С 17 ноября до 6 декабря жителям можно покидать дома только для похода на работу, в магазин, для занятия спортом или помощи нуждающимся. К уже закрытым развлекательным заведениям и ресторанам добавятся библиотеки, парикмахерские и спортзалы. Школы переводятся в онлайн-режим.

— В Греции закрываются начальные школы, детские сады и ясли. Решение будет действовать с 16 ноября и как минимум до конца месяца. Цель меры — еще больше ограничить передвижение родителей и учителей, а также избежать возникновения новых массовых вспышек инфицирования коронавирусом людей, живущих около школ.