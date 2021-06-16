Главное о коронавирусе в России и мире на 16 июня: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 13 397 новых случаев коронавируса в 84 регионах, информирует Оперштаб Москвы.
Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 256 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5 782), Московской области (1 187), Санкт-Петербурге (927), Республике Бурятия (212) и Нижегородской области (191).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 249 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.
— Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 16 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 177 435 204.
Первое место по числу зараженных занимают США — 34 352 185 человек. Далее идут Индия (29 633 105) и Бразилия (17 543 853).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 615 717. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (491 164) и Индия (379 601).
— В столице Гренландии приостановили авиарейсы из-за вспышки коронавируса. Мера вызвана тем, что в Нууке вечером в понедельник обнаружили 5 новых случаев заражения.
— Снятие введенных из-за коронавируса ограничений в Англии переносится на месяц — с 21 июня на 19 июля.
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