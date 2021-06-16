Главное о коронавирусе в России и мире на 16 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 13 397 новых случаев коронавируса в 84 регионах, информирует Оперштаб Москвы.

Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 256 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5 782), Московской области (1 187), Санкт-Петербурге (927), Республике Бурятия (212) и Нижегородской области (191).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 249 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.

— Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 16 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 177 435 204.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 352 185 человек. Далее идут Индия (29 633 105) и Бразилия (17 543 853).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 615 717. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (491 164) и Индия (379 601).

— В столице Гренландии приостановили авиарейсы из-за вспышки коронавируса. Мера вызвана тем, что в Нууке вечером в понедельник обнаружили 5 новых случаев заражения.

— Снятие введенных из-за коронавируса ограничений в Англии переносится на месяц — с 21 июня на 19 июля.