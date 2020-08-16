Главное о коронавирусе в России и мире на 16 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 16 августа, за последние сутки в России выявлено 4 969 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 557 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (688), Санкт-Петербурге (163), Московской области (154) и Свердловской области (150).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов, выздоровело 732 968 человек.

— В России произвели первую партию вакцины от COVID-19, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

— Первую российскую вакцину от коронавируса вошла в список лекарств, распределение которых регулирует государство.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 16 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 21 623 298.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 529 789 человек. Далее идут Бразилия (3 317 832), Индия (2 590 501), Россия (922 853) и ЮАР (583 653).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (172,606), Бразилия (107 297), Мексика (56 543), Индия (50 099) и Великобритания (41 361).

— Во Франции начали выпускать защитные маски для глухих людей. У масок имеется прозрачное окошко, с помощью которого возможно читать по губам.

— Авиакомпания Swiss возобновила перелеты в Швейцарию из России. Это смогут сделать те, у кого есть швейцарское гражданство или вид на жительство.