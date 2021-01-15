Главное о коронавирусе в России и мире на 15 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 534), Санкт-Петербурге (3 094), Московской области (1 361), Нижегородской области (483) и Ростовской области (395).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.

— Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 1 марта, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 15 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 93 557 099.

Первое место по числу зараженных занимают США — 23 848 410 человек. Далее идут Индия (10 528 508) и Бразилия (8 326 115).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 397 994. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (207 160) и Индия (151 954).

— Власти Португалии ввели локдаун из-за всплеска новых случаев коронавируса. Согласно новым правилам, люди должны оставаться дома и работать удаленно, когда это возможно. Кроме того, будут закрыты все непродовольственные магазины, культурные и спортивные учреждения и парикмахерские.

— Правительство Словении продлило режим эпидемии до 17 марта. Он действует в стране с 19 октября: запрещены общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений, перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам.