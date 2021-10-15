Главное о коронавирусе в России и мире на 15 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 999 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 268 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6631), Санкт-Петербурге (2632), Московской области (2110), Самарской области (791) и Нижегородской области (695).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.

— В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки.

— Экспресс-тестирование на COVID-19 в МФЦ и торговых центрах прошли уже 13 тысяч человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 15 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 240 429 421.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 639 012 человек. Далее идут Индия (34 037 592) и Бразилия (21 612 237).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 741 893. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (602 201) и Индия (451 847).

— Президент Латвии Эгилс Левитс сдал положительный экспресс-тест на коронавирус.

— Во Франции намерены продлить чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 31 июля 2022 года, заявили в правительстве страны.