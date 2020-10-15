Главное о коронавирусе в России и мире на 15 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 942), Санкт-Петербурге (638), Московской области (439), Ростовской области (281) и Нижегородской области (281).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

— Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что магазины розничной торговли и предприятия общепита могут продолжать работать, соблюдая все требования Роспотребнадзора.

— Роспотребнадзор напомнил, что коронавирусная инфекция может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов. В ведомстве рекомендуют пользоваться безналичными платежами.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 15 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 38 770 004.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 150 043 человека. Далее идут Индия (7 307 097) и Бразилия (5 141 498).

— Спустя пять дней после введения обязательного масочного режима в Италии за несоблюдение мер безопасности оштрафованы более 1300 человек и 156 предпринимателей, а также закрыты 38 компаний.

— Армения установила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. В стране зафиксировано 1 058 случаев — наивысший показатель с начала пандемии.