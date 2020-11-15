Главное о коронавирусе в России и мире на 15 ноября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 271), Санкт-Петербурге (1 944), Московской области (812), Нижегородской области (412) и Республике Карелия (358).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 925 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 186 летальных исходов, выздоровели 1 439 985 человек.
— В России вторые сутки подряд фиксируют более 22 тысяч случаев коронавируса.
— Президент России Владимир Путин заявил, что Россия уже поставила более 1 миллиона тестов на коронавирус более чем в 40 странах мира. По его словам, страна готова и дальше поставлять тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса зарубежным партнерам.
Главное в мире
По данным Worldometers, на день 14 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 54 368 570.
Первое место по числу зараженных занимают США — 11 226 218 человек. Далее идут Индия (8 814 218) и Бразилия (5 848 959).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 251 256. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (165 673) и Индия (129 674).
— В Испании ввели штраф в 6 тысяч евро для людей, въезжающих в страну без отрицательного теста на коронавирус. С 23 ноября все прибывающие в страну должны будут иметь при себе справку об отсутствии инфекции, полученную не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.
— Зафиксированы новые антирекорды по числу случаев коронавируса за сутки в трех странах: США (184 514 человек), Италии (40 902) и Украине (12 524).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.