Главное о коронавирусе в России и мире на 15 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг, 15 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 944 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 225 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 455), Санкт-Петербурге (719), Московской области (565), Ростовской области (240) и Нижегородской области (211).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 675 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 398 летальных исходов, выздоровели 4 301 448 человек.

— Все российские граждане, въезжающие в страну любым видом транспорта, теперь будут обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 15 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 138 899 975.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 149 223 человека. Далее идут Индия (14 074 564) и Бразилия (13 677 564).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 578 092. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (362 180) и Мексика (210 812).

— Таиланд сообщил о 1 335 новых случаях заражения COVID-19 во время праздника Сонгкран. Это самый большой ежедневный прирост с начала пандемии и третий рекорд за неделю. В целях сдерживания коронавируса с четверга торговые центры начнут закрываться раньше.

— В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: 184 372 случая в Индии, 59 187 заболевших в Турции, 27 001 в Аргентине и 25 582 в Иране.