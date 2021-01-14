Главное о коронавирусе в России и мире на 14 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 570 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 956 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 893), Санкт-Петербурге (3 041), Московской области (1 263), Нижегородской области (476) и Воронежской области (393).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровело 2 882 044 человека.

— Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию граждан страны от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к массовой вакцинации с 18 января.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 18 января школьники столицы вернутся к очному обучению. С октября в Москве было введено удаленное обучение для школьников старших классов. Ученики с 1 по 5 класс учились в обычном режиме.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 14 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 92 833 856.

Первое место по числу зараженных занимают США — 23 616 345 человек. Далее идут Индия (10 512 831) и Бразилия (8 257 459).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 393 928. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (206 009) и Индия (151 765).

— В Бразилии стартовала вакцинация от коронавируса с помощью препарата «Спутник V». В страну планируется поставить 150 миллионов доз препарата.

— Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в город Ухань (Китай) для исследования происхождения коронавируса.