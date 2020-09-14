Главное о коронавирусе в России и мире на 14 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 475 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (696), Санкт-Петербурге (199), Московской области (163), Ростовской области (160) и Нижегородской области (147).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.

- Рособрнадзор надеется на очное обучение в школах в новом учебном году.

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за коронавируса в Европе в октябре и в ноябре увеличится.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 14 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 29 201 148.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 708 458 человек. Далее идут Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (198 520), Бразилия (131 663), Индия (79 754) и Мексика (70 821).

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