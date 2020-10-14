Главное о коронавирусе в России и мире на 14 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 85 регионах, что является новым рекордом для страны по числу зараженных за все время пандемии. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 573), Санкт-Петербурге (602), Московской области (429), Ростовской области (280) и Нижегородской области (277).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

— Впервые за период пандемии в России зафиксировано более 14 тысяч случаев коронавируса за сутки.

— Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что учащиеся в 1-5 классах вернутся в школы с 19 октября, их транспортные карты будут разблокированы. Ученики старших классов будут переведены на дистанционное обучение до 1 ноября.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 14 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 38 377 976.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 090 253 человека. Далее идут Индия (7 241 517) и Бразилия (5 114 823).

— Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

— В Голландии зафиксировали первый случай смерти от повторного заражения коронавирусом. 89-летняя женщина заболела второй раз спустя два месяца после первого заражения и скончалась. До этого у нее диагностировали рак.