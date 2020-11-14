Главное о коронавирусе в России и мире на 14 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 427), Санкт-Петербурге (1 852), Московской области (786), Нижегородской области (441) и Республике Карелия (386).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.

— В России впервые за весь период пандемии зафиксировано более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки.

— Правительство РФ приняло решение возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 14 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 53 768 560.

Первое место по числу зараженных занимают США — 11 066 546 человек. Далее идут Индия (8 773 479) и Бразилия (5 819 496).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 249 998. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (164 946) и Индия (129 225).

— Антирекорды по количеству новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировали в США (153 496 заболевших), Великобритании (33 470) и Германии (23 542).

— В Нью-Йорке ресторанам и спортзалам запретили работу после 22.00. Число человек, которым разрешено находиться в помещении одновременно, сокращено до 10.