Главное о коронавирусе в России и мире на 14 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 577 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 813 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 418), Санкт-Петербурге (3 765), Московской области (1 392), Нижегородской области (489) и Архангельской области (402).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек.

— Калининградские власти вводят ряд ограничений из-за коронавируса с 28 декабря по 17 января, в частности на этот период закроются все магазины, кроме продовольственных, фитнес-центры и парикмахерские.

— Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в случае роста числа заболевших коронавирусом в регионе будут введены более жесткие ограничения, но пока такой необходимости нет.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 14 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 73 243 689.

Первое место по числу зараженных занимают США — 16 942 980 человек. Далее идут Индия (9 906 507) и Бразилия (6 929 409).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 308 091. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (181 945) и Индия (143 746).

— Голландия переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель — до 19 января, такое объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте.

— Граждане стран, которые не входят в ЕС и Шенгенскую зону, по прибытии в Голландию с 15 декабря должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, говорится в сообщении правительства страны.

— В Турции с 21:00 31 декабря по 05:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час, объявил президент Тайип Эрдоган.

— Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом, объявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте.