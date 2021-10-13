Главное о коронавирусе в России и мире на 13 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 984 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 801 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470), Московской области (1898), Самарской области (735) и Нижегородской области (668).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек.

— В Хакасии ввели QR-коды для посещения кинотеатров и фитнес-центров.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 13 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 239 521 446.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 431 167 человек. Далее идут Индия (34 001 743) и Бразилия (21 590 097).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 737 589. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (601 442) и Индия (451 220).

— В Квебеке (Канада) около 15 тысяч медиков могут лишиться работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Все медицинские работники в провинции должны до 15 октября предоставить в местный Минздрав справку о полном курсе вакцинации, в ином случае они будут лишены лицензии на работу.