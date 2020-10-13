Главное о коронавирусе в России и мире на 13 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является новым рекордом для страны по числу зараженных. Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 618), Санкт-Петербурге (557), Московской области (420), Ростовской области (277) и Нижегородской области (274).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

— Доктор Александр Мясников опроверг возможность заражения коронавирусом от домашних животных.

— 209 классов в 114 школах Новосибирской области закрыты на карантин из-за коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 12 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 38 067 889.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 038 037 человек. Далее идут Индия (7 177 783) и Бразилия (5 103 408).

— Власти Пекина приняли решение контролировать число въезжающих в город, и теперь оно составляет не более 500 человек в день.

— С 12 октября все средние учебные заведения Словакии переведены на дистанционный формат. С четверга, 15 октября в стране будут запрещены любые общественные мероприятия, кроме профессиональных спортивных состязаний. Соревнования разрешено проводить без болельщиков.

— Украина ужесточает карантин в связи с ростом числа случаев коронавируса. Высшие учебные заведения переводят на дистанционное обучение. В регионах с высоким уровнем прироста заразившихся время работы заведений общественного питания ограничили до 22:00.