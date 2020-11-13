Главное о коронавирусе в России и мире на 13 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 974), Санкт-Петербурге (1 756), Московской области (760), Нижегородской области (433) и Республике Карелия (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.

— Вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшие месяцы, она будет исключительно добровольной.

— Тюменские врачи спасли пациента с тяжелой формой коронавируса и аппендицитом.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 13 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 53 131 745.

Первое место по числу зараженных занимают США — 10 873 936 человек. Далее идут Индия (8 728 795) и Бразилия (5 783 647).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 248 585. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (164 332) и Индия (128 686).

— В Стокгольме возвращают запрет на посещение родственников в домах престарелых. Ограничение будет действовать по меньше мере до конца месяца. За прошлую неделю прирост заболевших утроился.

— Греция ужесточит комендантский час в ночное время: передвижения разрешат только по работе и состоянию здоровья. Ограничения будут действовать по всей стране с 21:00 до 5:00.