Главное о коронавирусе в России и мире на 13 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на субботу, 13 марта, за последние сутки России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 600), Санкт-Петербурге (943), Московской области (609), Нижегородской области (367) и Самарской области (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 13 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 119 667 032.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 993 423 человека. Далее идут Индия (11 333 728) и Бразилия (11 368 316).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 545 544. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (275 276) и Мексика (193 851).

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