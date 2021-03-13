Главное о коронавирусе в России и мире на 13 марта: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на субботу, 13 марта, за последние сутки России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 600), Санкт-Петербурге (943), Московской области (609), Нижегородской области (367) и Самарской области (246).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.
— Роспотребнадзор заявил, что новые штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть течения заболевания.
— Российский препарат «Спутник V» показал свою эффективность против британского штамма коронавируса. Исследования были проведены специалистами Минздрава РФ, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 13 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 119 667 032.
Первое место по числу зараженных занимают США — 29 993 423 человека. Далее идут Индия (11 333 728) и Бразилия (11 368 316).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 545 544. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (275 276) и Мексика (193 851).
— Италия вводит на Пасху общенациональный локдаун. Карантин введут на выходные с 3 по 5 апреля. В это время в стране будут действовать ограничения, предусмотренные правилами «красной» зоны, включая запрет на перемещения.
— В Южной Корее на две недели продлили жёсткий режим социального дистанцирования: ограничена работа общепита и запрещено собираться группами более четырёх человек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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