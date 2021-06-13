Главное о коронавирусе в России и мире на 13 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 704), Московской области (953), Санкт-Петербурге (862), Нижегородской области (184) и Республике Бурятия (170).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

— В Москве отменяют массовые мероприятия из-за роста количества случаев заражения коронавирусом за сутки. Власти столицы отменили общегородской выпускной в Парке Горького.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 13 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 176 466 090.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 315 873 человека. Далее идут Индия (29 439 989) и Бразилия (17 376 998).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 614 955. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (486 358) и Индия (370 407).

— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что государства Евросоюза вакцинировали от коронавируса около 100 миллионов граждан.