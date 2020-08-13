Главное о коронавирусе в России и мире на 13 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 13 августа, за последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 098 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (692), Свердловской области (162), Санкт-Петербурге (160), Московской области (148) и Нижегородской области (130).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 907 758 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, выздоровело 716 396 человек.

— Глава Миндзрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что первые партии отечественной вакцины от коронавируса будут выпущены в течение двух недель.

— Вторую вакцину от коронавируса, которую разработал Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», уже ввели 14 добровольцам. Как сообщает Роспотребнадзор, все 14 человек чувствуют себя хорошо. Во втором этапе исследований примут участие 86 человек.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 13 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 20 820 287.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 360 302 человека. Далее идут Бразилия (3 170 474), Индия (2 399 992), Россия (907 758) и ЮАР (568 919).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (169 131), Бразилия (104 263), Мексика (54 666), Индия (47 169) и Великобритания (41 329).

— Власти Казахстана решили начать поэтапное возобновление международных полетов в 7 стран, включая Россию, с 17 августа. В сообщении Комитета гражданской авиации республики отмечается, что для полетов в Россию необходимо разрешение Москвы.

— Режим чрезвычайного положения в Армении, введенный в связи с коронавирусом, продлен до 11 сентября.