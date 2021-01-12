Главное о коронавирусе в России и мире на 12 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 755 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 001), Санкт-Петербурге (2 731), Московской области (1 083), Нижегородской области (442) и Ростовской области (394).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровело 2 825 430 человек.

— В России выявили пациентку, организм которой перенес 18 форм мутации коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 12 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 91 365 598.

Первое место по числу зараженных занимают США — 23 143 197 человек. Далее идут Индия (10 479 913) и Бразилия (8 133 833).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 385 249. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (203 617) и Индия (151 364).

— Жители Японии призвали отменить летнюю Олимпиаду в 2021 году. Ранее игры отложили на лето 2021 года из-за пандемии. Сейчас, согласно опросам, более 80% граждан страны желают снова перенести или полностью отменить Олимпиаду из-за роста заболеваемости COVID-19.

— В Венгрии локдаун продлен до 1 февраля: в силе остается комендантский час с 20:00 до 05:00, действуют ограничения в работе школ и ресторанов. В Грузии так же продлили ограничения до 1 февраля: запрещена работа ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах. Армения продлила карантин сразу до 11 июля.

— Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 90 млн, скончались 1,9 млн пациентов, более 50 млн человек выздоровели.