Главное о коронавирусе в России и мире на 12 сентября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 428 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (670), Санкт-Петербурге (203), Московской области (170), Ростовской области (159) и Нижегородской области (156).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.
— Минздрав РФ отправил первую пилотную партию вакцины от коронавируса в регионы. В рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, а также распределение и организация вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.
— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения готова к потенциальному обострению ситуации с коронавирусом.
Главное в мире
По данным Worldometers на день 12 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 28 664 556.
Первое место по числу зараженных занимают США — 6 636 266 человек. Далее идут Индия (4 659 984) и Бразилия (4 283 978).
По числу смертей от коронавируса также лидируют США (197 421), Бразилия (130 474), Индия (77 506) и Мексика (70 183).
— В Армении введен карантин, режим будет действовать до 11 января следующего года. Карантин сменил режим чрезвычайного положения, установленный в стране с 16 марта.