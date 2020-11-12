Главное о коронавирусе в России и мире на 12 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 811 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 997), Санкт-Петербурге (1 667), Московской области (729), Нижегородской области (421) и Архангельской области (340).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, выздоровели 1 388 168 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будет массового празднования Нового года.

— Актер Сергей Светлаков госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом в связи с ухудшением состояния здоровья.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 12 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 52 457 995.

Первое место по числу зараженных занимают США — 10 708 728 человек. Далее идут Индия (8 684 039) и Бразилия (5 749 007).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 247 398. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (163 406) и Индия (128 165).

— Президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован с коронавирусом.

— В США зафиксирован очередной антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки — 136 325 человек.