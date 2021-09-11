Главное о коронавирусе в России и мире на 11 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1940), Санкт-Петербурге (1629), Московской области (645), Свердловской области (502) и Воронежской области (475).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.

— Около 46,5 млн россиян вакцинировались от коронавируса. Из них полностью привились уже 39,8 млн человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 11 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 224 729 437.

Первое место по числу зараженных занимают США — 41 741 693 человека. Далее идут Индия (33 208 330) и Бразилия (20 974 850).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 677 017. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (585 923) и Индия (442 350).

— В США вводят обязательную вакцинацию для сотрудников федеральных ведомств, а также подрядчиков.

— ЕС внес всю территорию Хорватии в красный список распространения коронавируса.