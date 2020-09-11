Главное о коронавирусе в России и мире на 11 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 504 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 734 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (698), Санкт-Петербурге (216), Московской области (175), Нижегородской области (161) и Ростовской области (158).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 051 874 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человека.

— Советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев допустил, что вакцинация от коронавируса может стать необходимым условием для выезда за рубеж.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 11 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 28 333 286.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 588 181 человек. Далее идут Индия (4 562 414) и Бразилия (4 239 763).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (196 331), Бразилия (129 575), Индия (76 304) и Мексика (69 649).

— Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране началась вторая волна распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, запланированные на 1 октября, перенесены на месяц. С 10 сентября запрещено проведение торжеств, сопровождающихся сбором большого числа людей.